Acı Hayat dizisinin Nermin'i Selin Demiratar'ın son hali! "Güzelliğin hiç değişmiyor"

Adanalı, Huzur Sokağı ve Acı Hayat dizileriyle tanınan ve gözlerden uzak yaşayan Selin Demiratar sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda Hadise ile 40 yaşını kutlayan güzel oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir dönem oyunculuk yapan ve oyunculuğu bırakan Selin Demiratar güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.

Evlendikten sonra kendine yeni bir hayat yaratan Acı Hayat'ın Nermin'ini görenler "Çok güzelsin", "Yıllara meydan okuyorsun", "Güzelliğin değişmiyor" yorumları yaptı.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Selin Demiratar gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla ilgili daha önce "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" demişti.

Selin Demiratar şu sıralar ise yaz aylarının tadını çıkarıyor.

