Nefise Karatay'ın kızı Maya'ya beğeni yağdı! "Annesini güzelliğiyle geride bırakır"

Bir döneme damga vuran ve Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkiyle de uzun süre gündemde olan Nefise Karatay sakin bir hayat sürüyor.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü.

Güzel isim kızı Maya'yla pozlarını paylaşınca beğeni topladı. Nefise Karatay'ın kızını görenler "Annesini güzelliğiyle geride bırakır" yorumları yaptı.

Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Ancak güzel manken bu konuda geri duruyor ve kızını daha bu yaşta ekran önüne çıkarmayı düşünmüyor.



