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Nefise Karatay'ın kızı Maya'ya beğeni yağdı! "Annesini güzelliğiyle geride bırakır"

05.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile paylaştığı karelerle hayran bıraktı. Karatay'ın küçük kızını görenler "Annesini güzelliğiyle geride bırakır" yorumları yaptı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya'ya beğeni yağdı! "Annesini güzelliğiyle geride bırakır"

Bir döneme damga vuran ve Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkiyle de uzun süre gündemde olan Nefise Karatay sakin bir hayat sürüyor.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü.

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Güzel isim kızı Maya'yla pozlarını paylaşınca beğeni topladı. Nefise Karatay'ın kızını görenler "Annesini güzelliğiyle geride bırakır" yorumları yaptı.

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Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Ancak güzel manken bu konuda geri duruyor ve kızını daha bu yaşta ekran önüne çıkarmayı düşünmüyor.


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Nefise Karatay Manken Mehmet Ali Erbil ali erbil

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