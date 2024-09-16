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  4. Açık açık söyledi! Mehmet Ali Erbil'in imam nikahlı sevgilisinden şaşırtan sözler!

Açık açık söyledi! Mehmet Ali Erbil'in imam nikahlı sevgilisinden şaşırtan sözler!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 17:51
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Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la geçtiğimiz günlerde yeniden barışmıştı. Sık sık ayrılıp barışan çift, canlı yayınla takipçilerinin karşısına çıktı. Erbil'in imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan, yayında kriterlerini sıralayınca gündem oldu.

Açık açık söyledi! Mehmet Ali Erbil'in imam nikahlı sevgilisinden şaşırtan sözler!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sık sık özel hayatıyla ve yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor. Kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık ilişkileri bir süredir konuşuluyordu.

İmam nikahı kıydıkları öğrenilen çift, geçtiğimiz haftalarda yine ayrılmıştı. Ceylan, "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık." sözleriyle ayrıldıklarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

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Bir süre ayrı kaldıktan sonra Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la barışmıştı. Serdar Ortaç'ın barıştırdığını belirten Mehmet Ali Erbil, "Serdar ikimizi de aradı 'siz birbiriniz olmadan yapamazsınız.' dedi. Bende dedim ki Gülseren olmadan olmuyor." açıklaması yapmıştı.

KRİTERLERİNİ SIRALADI VE ŞAŞIRTTI!

Günler sonra ise canlı yayında bir araya gelen çift yine açıklamalarıyla gündem oldu. Yayın sırasında Gülseren Ceylan, neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı.

Ceylan, "Gidip de mahalledeki 65 yaşındaki bir adamla görüşecek halim yok zaten. Güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması... Kriterlerin hepsini dolduruyor. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi. Hepsinin etkisi var yani. Sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta." sözleriyle şaşırttı.

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Mehmet Ali Erbil
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