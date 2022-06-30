Açık denizde kaos! Devasa yolcu gemisinde 60 kişilik dev kavga

Carnival Magic isimli yolcu gemisi New York kıyılarına dönmeye hazırlanırken, geminin gece kulübünde yoğun bir kaos yaşandı. İki kişi arasında başlayan bir tartışma, 60 kişilik bir kavgaya dönüşünce güvenlik görevlilerinin sakinleştirme çabaları yetersiz kaldı. Sahil güvenlik ekibi, yolcu gemisini New York polisinin beklemekte olduğu limana ulaştırdı. Herhangi bir yaralının olmadığı kavgayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Olay anında bir yolcunun çektiği ve yayınladığı görüntüler, şişe ve bardakların silah olarak kullanıldığını, düzinelerce insanın yumruklaştığını ve güvenlik görevlilerinin insanları sakinleştirmek için uğraştığını gösterdi. Ancak çabaları sonuç vermeyince, gemi limana geri götürüldü. New York Şehir Polis Departmanı kıyıda beklemedeydi.

GEMİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yolcu gemisi 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Dün gece Carnival Magic New York'a dönerken, birkaç misafir bir gece kulübünde bir münakaşaya karıştı. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı ve gemideki güvenlik ekibimiz olaya müdahale etti. Gemi planlandığı gibi bu sabah dönüş yaptı ve kıyı kolluk kuvvetlerine haber verildi. Yetkililer, şüpheliler ve tanıklarla görüşmek ve soruşturma yürütmek için gemi ziyaret ettiler." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

20 Haziran'da New Jersey'deki Cape Liberty Yolcu Limanı'ndan ayrılıp, Dominina, Turks ve Caicos'a ve Bahamalar'daki özel bir adaya seyahat eden ve Doğu Sahili'ne dönen gemide çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, henüz bir bilgi paylaşılmadı.



