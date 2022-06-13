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  4. Havuz başında kavga eden iki adamın videosu viral oldu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Havuz başında kavga eden iki adamın videosu viral oldu! “Gördüğüm en kötü kavga”

13.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada aileleriyle beraber havuza girdikleri sırada kavga eden iki adamın görüntüsü kısa sürede popüler oldu. İsmi açıklanmayan adamlar herkesin gözünün önünde bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. Güvenlik görevlisinin ayırmaya çalıştığı ikili birbirlerine yumruklarla cevap verdi.

Bir aile tatil köyünün havuzunda kavga eden iki adamın görüntüsü sosyal medyanın gündemine yerleşti.TikTok’ta ‘Jsantanaback’ isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde iki adamın havuzun hemen yanında birbirlerini ittikleri görüldü. Gönderi ‘Jsantanaback’ isimli kullanıcı tarafından “Havuzdayım rahatlamaya çalışıyorum ve bu koca çocuklar bir anda kavga etmeye başladı” notuyla yayınlandı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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İki adam arasındaki kavganın nedeni henüz bilinmezken ikilinin birbirlerine “Artık durmalısın” dediği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderide kavgayı kimin kazandığına yönelik olarak bahisler açıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sanırım bu dövüşü siyah saçlı olan kazandı. Daha önemli vuruşlar yaptı ve diğerini iki kez düşürdü” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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