Havuz başında kavga eden iki adamın videosu viral oldu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Bir aile tatil köyünün havuzunda kavga eden iki adamın görüntüsü sosyal medyanın gündemine yerleşti.TikTok’ta ‘Jsantanaback’ isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde iki adamın havuzun hemen yanında birbirlerini ittikleri görüldü. Gönderi ‘Jsantanaback’ isimli kullanıcı tarafından “Havuzdayım rahatlamaya çalışıyorum ve bu koca çocuklar bir anda kavga etmeye başladı” notuyla yayınlandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İki adam arasındaki kavganın nedeni henüz bilinmezken ikilinin birbirlerine “Artık durmalısın” dediği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderide kavgayı kimin kazandığına yönelik olarak bahisler açıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sanırım bu dövüşü siyah saçlı olan kazandı. Daha önemli vuruşlar yaptı ve diğerini iki kez düşürdü” yorumunu yaptı.



