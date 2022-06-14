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  4. Biri 13, biri 15 yaşında! Elinde bıçağıyla salına salına...

Biri 13, biri 15 yaşında! Elinde bıçağıyla salına salına...

14.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Grimsby şehrindeki bir parkta meydana gelen olayda, 13 ve 15 yaşlarındaki iki kızın önceden planladıkları bir kavgaya giriştiği anlar bir görgü tanığı tarafından kayda alındı. İkilinin birbirleriyle boğuştuğu kavgada genç kızlardan birinin diğerine bıçakla saldırdı. Olayın ardından elindeki bıçakla salına salına oradan uzaklaştı. Ağır yaralan diğer genç, aldığı beyin sarsıntı sebebiyle hastanede tedavi görürken polisler olayın detaylarını soruşturuyor.

Grimsby kentinde bir halk parkında meydana gelen olayda, 13 ve 15 yaşlarındaki iki genç kız kavgaya tutuştu. Kavganın nedeni bilinmese de, planlı olduğu iddia edildi. Bir görgü tanığı tarafından kaydedildiği düşünülen görüntüler, genç kızlardan birinin bıçaklı olduğunu ve diğer kıza defalarca saldırdığını gösterdi. Ağır yaralar alan genç kızın beyin sarsıntısı geçirdiği ve hastanede tedavi olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturmalar ise devam ediyor.

''İNSAN MERAK EDİYOR''

Genç kızın babası yaptığı açıklamada kızından aldığı telefon üzerine parka koştuğunu ve hastaneye yetiştirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve iyi olacağını söyledi. Üzüntülü baba 13 yaşındaki bir kızın elinde bıçakla dolaşmasına duyduğu şaşkınlığını ifade etti. "İnsan nasıl bir ortamda büyüdüklerini merak ediyor. Ben çocukken böyle bir şey yoktu, şimdi bazı insanlar çocuklarını dışarı salmaya bile korkuyor.'' dedi.

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HİÇBİR ŞEY FAYDA ETMEDİ

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Olayı kaydeden kişiler saldırıya uğrayan genç kızı diğerinin bıçağı olduğu konusunda uyarsa da fayda etmedi. Dehşet verici bu kavga şiddetlenerek devam ederken görüntüleyenler bıçaklı genç kıza onu bırakması için yalvarsa da ikna edemediler. Kavganın sonunda genç kız elinde bıçakla umursamaz bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

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Polisler şimdi soruşturmalara devam ediyor ve görgü tanıklarına ulaşıp detay bilgi alabilmek için çaba gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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