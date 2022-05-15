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Açık ilişkide kürtaj komplosu! Sevgilisinin partneri hamile kalınca...

15.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Derbyshire eyaletinden Georgia Day isimli bir partneri olan ve açık ilişki yaşayan genç bir adamla yasak aşk yaşıyordu. Genç adamın uzun süreli partneri hamile kalınca Day, sevgilisine kürtaj hapları alıp gizlice ona yedirerek bebekten kurtulmayı teklif etti. Genç kadın 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Sevgilisinin partneri hamile kalınca...

23 yaşındaki Georgia Day, 2 yıl önce partneri olan bir adamla ilişki içindeydi. Uzun süreli partneri hamile kalan genç adam, çocuğun dünyaya gelmesini istemiyordu. Ne yazık ki bu konuda uzlaşamadılar ve partneri bebeği aldırmak istemediğini söyledi. Genç adam çareyi para karşılığı kadın arkadaşlarından kürtaj hapları istemekte buldu. Day ise sevgilisini bu dertten kurtarmayı teklif etti ve hapları kendisi temin etti.

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DOKTORLARI KANDIRDI

Georgia Day, kürtaj haplarına erişmek için İngiliz Hamilelik Danışma Servisi ile temasa geçti ve hamile olduğu konusunda yalan söyledi. Erken evre kürtaj haplarını, koronavirüs pandemisi sırasında başlayan bir hizmet olan posta yoluyla göndermeleri için doktorları kandırdı.

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HER ŞEYİ ARAŞTIRDI

düşük

Day'in telefonundaki internet geçmişinde yapılan aramalarda, "başkasına kürtaj hapı vermek", "bir adam hamile karısının haplarını kürtaj haplarıyla değiştirirse", "dört haftalık bebeğin büyüklüğü", "birine gizlice kürtaj hapı vermek" gibi aramalara rastlandı. Day, aynı zamanda bir doktorun düşük sebebinin kürtaj hapları olup olmadığını anlayıp anlayamayacağını da araştırmıştı.

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HAPİS CEZASI ALDI

Ancak hamile olan genç kadın, yatağının altında hapları bulunca durumu fark etti. Day'i tanıyan kadın, ona bunların ne anlama geldiğini sordu. Day inkar etse de genç kadın eşinden ve Georgia Day'den şikayetçi oldu. Genç kadın bebeğinin sağlıkla kucağına aldı. Day ise, düşük yapmak için fiziksel araçları temin etmek amacıyla bir komplo kurmaktan suçlu bulundu ve 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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