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El Salvador’da kürtaj yaptıran kadın, cinayet suçuyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11.05.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da hamilelik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir kadın kürtaj yaptırmaya karar verdi. Ülkenin yasaları kapsamında kürtajın yasak olmasına rağmen operasyonu gerçekleştiren kadın, cinayetten yargılandı. 2 yıldır cezaevinde tutuklu olarak bulunan kadının cezası kesinleşti ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

El Salvador’da kürtaj yaptıran kadın, cinayet suçuyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

El Salvador’da hamilelik döneminde sağlık sorunları yaşayan kadın kürtaj yaptırdı. Sanığın savunmasına yardımcı olan ve kürtajın suç olmaktan çıkarılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu “The Citizen Group fort the Decriminalization of Abortion” tarafından yapılan açıklamada, “Esme” isimli kadının 9 Mayıs Pazartesi günü hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

2 YILDIR TUTUKLU BULUNUYOR

Gebelik sürecinde yaşadığı sorun nedeniyle kürtaj yaptıran kadının, cinayet suçundan 30 yıl hapis cezası aldığı aktarıldı.Açıklamada, kadının 2019'da hamileyken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle devlet hastanesine başvurmasının ardından gözaltına alındığı ve cinayetten 2 yıldır tutuklu yargılandığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu, sağlık sorunu yaşaması halinde kadının kürtaj olmasının suç sayılmaması gerektiğini ve Esme davasındaki kararın, Amerikalılar arası İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da örtüşmediğini savundu.

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ÜLKEDE KÜRTAJ YAPTIRMAK YASAK

El Salvador’da 1998'de yürürlüğe giren yasa gereği kürtaj yaptırmak yasak. İnsan hakları örgütleri, çok sayıda kadının düşük ve ölü doğum gibi vakalarda da yasa kapsamında yargılanmasını ve hapis cezası almasını protesto ediyor. (AA)

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