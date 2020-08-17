Acıklı sözler: Birbirinden hüzünlü sözler

Hayat, içerisinde her çeşit duyguyu barındırır. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanların olması da gayet normaldir. Hislerden kaçmak yerine onları kabullenmek daha sağlıklı olacaktır. Sizin için listelediğimiz acıklı sözler ile hislerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Buyurun başlayalım.

Acıklı Sözler

Birbirinden acıklı sözler ile sözcüklerin hislerinize tercüman olmasına izin verin.

Gözlerden akan yaşlar hiçtir, insanı asıl ruhunda kalan, akıtamadığı yaşlar zehirler.

Sonra bir bakarsın; sayfalar dolusu kelimeler döktüğün insan, bir cümlene bile değmezmiş.

Senin tek nefeste kurduğun bir cümle, benim kaç gece nefesimi kesti bilmiyorsun.

Başıma ne geliyorsa acılara rağmen hala yaşama çabamdan geliyor.

Yoruldum, kaldıramayacağım yükleri kaldırmak zorunda olmaktan, kalabalıklar arasında bir serçe kadar yalnız olmaktan yoruldum.

Artık kafamı yastığa koyduğumda hayalini kurabileceğim bir şey kalmadı.

Zaten bütün hayal kırıklıklarını, hayalleri birlikte kurduğun insanlar yaşatır sana.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazılarıysa sadece ıslanır.

Acı; üç kelimedir, yazılması ve okunması çok kolaydır ama yaşaması çok zordur.

Bazen en acıklı anlarda bile gülmen gerekir, işte bu acıların en derin olanıdır.

Ben üzülmeyeyim diye bir şeylerden vazgeçen olmadı hiç hayatta.

Gerçek acı ne zaman başlar biliyor musun? Yaşın kadar yaşamadığını anladığın an.

İnandığım her şeyin yalan olduğunu gösterdin bana. Seni unuturum da bunu unutmam ben artık.

Ne çok yaramız var değil mi? Üstünü kapattığımız, boş ver diyerek geçtiğimiz ne çok yürek sızımız var. Belki de bundan böyle uzun sessizliklerimiz.

Kırmaktan sevmeye zaman bulamadığınız insanların hakkını ödeyemeyeceksiniz.

Konuşmuyor, anlatmıyor diye hissetmiyor değil ya. Kimisi çığlıklarını sessiz atar, kimse duymasın diye.

İnsanlar güçsüz oldukları için ağlamazlar, çok uzun süredir güçlü oldukları için ağlarlar.

Çünkü müziğin sesini kısarsam yüreğimin çığlıklarını duyarım.

En Acıklı Sözler

En acıklı sözler ile insanları etkileyebilir, onlar ile güçlü bağlar kurabilirsiniz.

Mezarlığa gidiyorum, pek bir farkım yok. Yaşarken ölenlerde ölüden sayılmalı.

Bir papatyanın acısını dinliyorum. Gökyüzü gitgide genişliyor. Hüzün kaplıyor her yanı, bir papatyayı bile nasıl incite biliyor bu dünya?

Ve artık insana, nefes almak için açtığı pencere bile fayda etmiyor.

Çünkü korkuyorum, tekrar yarım kalmayı kaldıramaz yüreğim.

Deneyim denilen şey, keşkelerimizin toplamıdır.

Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan, düşündükleri ağır geliyor mesela.

Belki de gökyüzü, insanlardan uzak olduğu için bu kadar güzeldir.

Sevginin bu kadar alçaltılmış olduğu bir çağa denk gelmek istemezdim.

Çok gülen insanlara yalnız kaldıklarında iyi bakın, gözlerini bir yere sabitleyip öylece dalışlarını seyredin. İşte o zaman anlayacaksınız.

Keşkeler canımı yakıyor.

İnsan bazen büyük hayallerini, küçük insanlarla ziyan eder.

İzler kalır, izler kalırsın.

Zaten ne olduysa çıkarsız olmaktan, içtenlikle yaklaşmaktan ve sevdiğimiz birileri yorulmasın diye çabalamaktan oldu. İnsanı hep bu iyi düşünmeler mahveder.

Birini sevmem ne işe yarayacak? Kalbimde kırılacak yeni bir parça mı gerekiyor bunun için?

Gülüşü güzel olan insanlar, içten içe derin bir acı çeken insanlardır.

Kısa Acıklı Sözler

Birbirinden kısa sözler ile mesajlaşırken de etkili sözler kullanabilirsiniz.

Önce hayaller ölür, sonra insanlar toprağa gömülür.

Bir fotoğraf bile mağlup edebilir insanı bazen.

Anlatılır, hatta ağlanır da, ama gülünmez bir daha eskisi gibi.

Umut tükenirse, mutluluk gemilerinin hepsi batar.

Masallar, bu dünyada sonu mutlu biten tek şeydir.

Bazen dışarı çıkıp kendimi anlayana kadar yürümek istiyorum.

Uçmayı öğrenemeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz.

İmkansızlığını bilerek sevmenin hiçbir çıkış kapısı yoktur.

Küsmek ayrı, kırılmak ayrı. Ben soğuyorum ve sonrası olmuyor.

Acıyor ama yüz yüze gelsek sesimi çıkarmam.

O gün canım çok acımıştı. Canım bile bana acımıştı.

Sadece korkuyorum, tekrar bağlanmaktan ve yine olmayacak hayaller kurmaktan.

Güzel şeyler, büyük acılar doğurur.

Sen hiç odanda avazın çıktığı kadar susarak ağladın mı?

Ne zaman bir düş kursam ertesi gün hayal kırıklıkları topluyorum kalbimde.

Yağmur yağıyor, ıslanıyor etraf. Ağlasak kimse fark etmez değil mi?

Şimdi fotoğraf çekilsek; gözlerimiz yaşlı, gülüşümüz buruk çıkar.

Kendimi yitirdim, kendi içimde.

Sevgiliye Acıklı Sözler

Sevgiliye acıklı sözler ile partnerinize duygularınızdan bahsedebilirsiniz.

Beni sana ''İyi geceler'' diyemeden uyumak zorunda bırakan bu hayata kırgınım.

Bana diken gibi batarken başkasına çiçek açışını unutmam artık.

Ben bir daha sevmemeyi, en sevdiğimden öğrendim.

Hiç bilmediğim o kokunu özledim.

Kokusu çok güzeldi ama bunu bilen başkaları da vardı.

Sen yorulursun onu sevmekten ama o seni üzmekten bir türlü yorulmaz.

Canım çıktı da sen çıkmadın canımdan. O kadar ki bende benden ötesin.

Ben seni unutmak için sevmedim.

Tanıdığım gibi kalsaydın düşündüğün gibi severdim seni.

Ayrılıkla İlgili Acıklı Sözler

Ayrılıkla ilgili acıklı sözler ile ayrılık sonrası yaşadığınız durumu kelimelere dökebilirsiniz.