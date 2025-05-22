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Açıköğretime ortak vizyon: Kalite ve ulaşılabilirlik için yeni adımlar! "Kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modelini birlikte inşa edebiliriz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite heyeti ile birlikte, kısa süre önce göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında özellikle açıköğretim alanında yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi uygulamaların paylaşımı noktasında görüş alışverişi yapılırken, geleceğe yönelik ortak projeler ve akademik iş birlikleri konuşuldu.

Açıköğretime ortak vizyon: Kalite ve ulaşılabilirlik için yeni adımlar! "Kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modelini birlikte inşa edebiliriz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki üniversite heyeti ile birlikte, yakın zamanda göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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AÇIKÖĞRETİM ALANINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasındaki mevcut ve potansiyel iş birlikleri değerlendirildi. Özellikle açıköğretim alanında yürütülen faaliyetler ile bu alandaki yenilikçi uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, gelecekte birlikte yürütülebilecek projeler ve akademik paylaşımlar üzerinde duruldu.

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"KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR BİR EĞİTİM MODELİNİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversiteler arası dayanışma ve iş birliğinin yükseköğretimin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin farklı bölgelerinde köklü bir geçmişe sahip üniversitelerimizin ortak hedefi; bilgi üretmek, toplumsal faydayı öncelemek ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel hocamıza yeni görevinde başarılar diliyor, kurumlarımız arasında akademik ve idari alanlarda güçlü iş birliklerinin devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Özellikle açıköğretim alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşarak daha kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modelini birlikte inşa edebiliriz."

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"ÜNİVERSİTELER ARASI İLETİŞİM VE İŞ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise, Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından birinin desteğini almanın kendileri için değerli olduğunu belirterek, üniversiteler arası iletişim ve iş birliklerinin güçlenmesini önemsediklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim Atatürk Üniversitesi üniversite
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