Acılı ezme tarifi: Acılı ezme nasıl yapılır?

Aşağıda verilen malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak çok kısa süre içinde acılı ezme yapabilir ve servis edebilirsiniz. İster ekmek banarak ister diğer yemeklerle birlikte sunabileceğiniz bu lezzeti çok seveceksiniz.

MALZEMELER 3 domates

3 biber

3 diş sarımsak

6 taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

TARİF Bir kasede salça, limon suyu, yağ, nar ekşisi ve baharatları karıştırın.

Domatesleri soyun ve küçük küçük doğrayın.

Biberleri de küçük küçük doğrayın.

Maydanozları ve taze soğanları ince ince kıyın.

Hepsini salçalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.







