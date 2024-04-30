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    Acılı ezme tarifi: Acılı ezme nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 11:30
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    Türk mutfağından çıkan lezzetlerden biri olan acılı ezme Adana bölgesine ait bir tariftir. Adana sofralarının başköşesinde yer alan birçok lokantada ikram edilen bu lezzeti siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte yapımı kolay olan ama tadı damaklardan kolay gitmeyen acılı ezme tarifi...

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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 150kal

    Aşağıda verilen malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak çok kısa süre içinde acılı ezme yapabilir ve servis edebilirsiniz. İster ekmek banarak ister diğer yemeklerle birlikte sunabileceğiniz bu lezzeti çok seveceksiniz.

    MALZEMELER

    • 3 domates
    • 3 biber
    • 3 diş sarımsak
    • 6 taze soğan
    • Yarım demet maydanoz
    • 1 tatlı kaşığı biber salçası
    • 1 limonun suyu
    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
    • 1 tatlı kaşığı kuru nane
    • 2 çay kaşığı kırmızı biber
    • 1 çay kaşığı tuz

    TARİF

    • Bir kasede salça, limon suyu, yağ, nar ekşisi ve baharatları karıştırın.
    • Domatesleri soyun ve küçük küçük doğrayın.
    • Biberleri de küçük küçük doğrayın.
    • Maydanozları ve taze soğanları ince ince kıyın.
    • Hepsini salçalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.


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