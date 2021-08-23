YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Acılı ezme yapmanın püf noktası nedir?

Acılı ezme yapmanın püf noktası nedir?

23.08.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir meze düşünün et yemeklerinin yanına çok güzel yakışıyor, cipslerin yanında sos olarak bile tüketiliyor...Acı tadı, kendine has sosu ile acılı ezmeyi yemek masalarının en sevilen mezesi ilan edeceksiniz.

Acılı ezme yapmanın püf noktası nedir?

Acılı ezmeyi herkese sever ancak herkes tam kıvamında yapamaz. Ünlü aşçıların meslek sırrını sizinle paylaşıyor ve bu mükemmel lezzeti masanızdan eksik etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

MALZEMELER

  • 3 adet domates
  • 3 adet sivri biber
  • 6 dal taze soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım demek maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet limonun suyu
  • 2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Domateslerin kabuğunu soyun, çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kaba alın.
  • Sivri biberi, soğanı ve maydanozu ince ince kıyın ve domateslere ekleyin.
  • Zeytinyağının içine; rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber, toz nane, limon suyu, nar ekşisi ve salçayı ekleyip salça eriyene kadar karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri harmanlayın.
  • Acılı ezmeyi buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilir, dilerseniz içine 1 çay kaşığı sirke ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Bu turşu 1 günde olgunlaşıyor! Soğan turşusu nasıl yapılır?Bu turşu 1 günde olgunlaşıyor! Soğan turşusu nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Wonton çorbası nasıl yapılır?Wonton çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Porno itirafıyla gündem oldu!

Porno itirafıyla gündem oldu!

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Transparan eteği olay! Bir bakan bir daha baktı

Transparan eteği olay! Bir bakan bir daha baktı

Püf noktası varmış! Bunu yapınca dağılmıyor

Püf noktası varmış! Bunu yapınca dağılmıyor

Kebapçıların en kıymetli mezesi; Acılı Ezme tarifi

Kebapçıların en kıymetli mezesi; Acılı Ezme tarifi

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

Hem pratik hem lezzetli! Hazırlamak dakikalarınızı alacak

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.