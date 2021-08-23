Acılı ezme yapmanın püf noktası nedir?

Acılı ezmeyi herkese sever ancak herkes tam kıvamında yapamaz. Ünlü aşçıların meslek sırrını sizinle paylaşıyor ve bu mükemmel lezzeti masanızdan eksik etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

MALZEMELER

3 adet domates

3 adet sivri biber

6 dal taze soğan

2 diş sarımsak

Yarım demek maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Domateslerin kabuğunu soyun, çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kaba alın.

Sivri biberi, soğanı ve maydanozu ince ince kıyın ve domateslere ekleyin.

Zeytinyağının içine; rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber, toz nane, limon suyu, nar ekşisi ve salçayı ekleyip salça eriyene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri harmanlayın.

Acılı ezmeyi buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilir, dilerseniz içine 1 çay kaşığı sirke ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



