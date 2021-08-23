Acılı ezme yapmanın püf noktası nedir?

Acılı ezmeyi herkese sever ancak herkes tam kıvamında yapamaz. Ünlü aşçıların meslek sırrını sizinle paylaşıyor ve bu mükemmel lezzeti masanızdan eksik etmeyeceğinizi düşünüyoruz.
MALZEMELER
- 3 adet domates
- 3 adet sivri biber
- 6 dal taze soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım demek maydanoz
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 adet limonun suyu
- 2 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
- Domateslerin kabuğunu soyun, çok küçük parçalar halinde doğrayın ve bir kaba alın.
- Sivri biberi, soğanı ve maydanozu ince ince kıyın ve domateslere ekleyin.
- Zeytinyağının içine; rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber, toz nane, limon suyu, nar ekşisi ve salçayı ekleyip salça eriyene kadar karıştırın.
- Elde ettiğiniz karışımı sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri harmanlayın.
- Acılı ezmeyi buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilir, dilerseniz içine 1 çay kaşığı sirke ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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