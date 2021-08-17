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Bu turşu 1 günde olgunlaşıyor! Soğan turşusu nasıl yapılır?

17.08.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir turşu düşünün; hazırlık süresi 5 dakika, olgunlaşma süresi sadece 8 saat, tadı ise mükemmel... Yaz kış severek tüketeceğiniz soğan turşusunu sofralarınızdan eksik etmeyeceğinizden eminiz.

Bu turşu 1 günde olgunlaşıyor! Soğan turşusu nasıl yapılır?

Mutfaklarımızın demirbaşı diyebileceğimiz soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Akciğeri temizliyor, bağışıklığı güçlendirip kolesterolü düşürüyor. Salatalarda, mezelerde, yemeklerde bolca kullandığımız soğanı bu sefer turşu olarak tüketeceğiz. Üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy mor soğan
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Bir tutam tane karabiber
  • 1 litre kaynar su
  • 1 litrelik cam kavanoz

YAPILIŞI

  • Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp kavanoza yerleştirin.
  • Üzerine bir çay bardağı sirkeyi ekleyin.
  • Kavanozun alabildiği kadar suyu ekledikten sonra tuz, toz şeker ve karabiberleri ekleyip kavanozun kapağını kapatın.
  • Serin bir yerde oda ısısına ulaştıktan sonra buzdolabında saklayın.
  • Soğan turşunuzu 8 saat sonra tüketebilirsiniz.

Salatalarda, dürümlerde veya meze olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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