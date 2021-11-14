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  4. Acısı taze olan Alişan sahne öncesi destek alıyormuş! "Kolay değil"

Acısı taze olan Alişan sahne öncesi destek alıyormuş! "Kolay değil"

14.11.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir süre önce önce koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan sahneye çıkmakta zorlandığını ifade etti. Alişan sahne öncesi destek aldığını da söyledi.

Acısı taze olan Alişan sahne öncesi destek alıyormuş! "Kolay değil"

Kardeş acısı yaşadıktan kısa bir süre sonra ekranlara dönen Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın yokluğunu hâlâ derinden hissettiğini ve sahnesinin ilk yarım saatinde gözlerinin sürekli onu aradığını dile getirdi.

Alişan, "İlk yarım saat genellikle biraz donuk ve tutuk oluyorum. Böyle bir duruma alışmak gerçekten zor. En yakını kaybedip tekrar şarkı söylemek çok zor bir karardı benim için. Asla yapamam diye düşünüyordum. Eşim Buse benim en büyük destekçim. O benim en büyük şansım. Olmasaydı ne yapardım, başarabilir miydim bilemiyorum" dedi.

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Alişan sahneye çıkmadan önce serum aldığını da ifade ederek "Kolay değil valla kolay değil" dedi.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Alişan, performansının ilk bölümünü slow şarkılara ayırırken, konuklar arasında yer alan Ceylan'ı sahnesinde misafir ederek gecenin temposunu arttırdı.

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BUSE VAROL İZLEYENLER ARASINDAYDI

Birlikte yaptıkları düetlerle Yeni Gazino'yu dolduran müzikseverleri mest eden ikili dakikalar boyunca para yağmuruna tutuldu. Düetlerini başladıkları gibi para yağmuru eşliğinde noktalayan Alişan ve Ceylan finalde dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Alişan'ın gazino konsepti ile yaptığı ilk sahneyi izlemeyi gelenler arasında eşi Buse Varol'da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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