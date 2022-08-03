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Açlıktan kedi maması aşırıyordu! Şimdi 23 yaşında 'bedavaya' lüks içinde yaşıyor

03.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 23 yaşındaki Sarah Green, üniversite eğitimi esnasında ciddi ekonomik sıkıntılar çektiğini anlattı. Eğitimini finanse etmek ve hayatını idame ettirmek elinden geleni yapan Green, kedi maması yiyecek kadar zor zamanlar yaşadı. Ancak genç kadın, sosyal medyada gezinirken hayatını kurtaracak bir çözüm bulunca işler tersine döndü. Şimdi tamamen bedavaya lüks içinde yaşıyor.

Açlıktan kedi maması aşırıyordu! Şimdi 23 yaşında 'bedavaya' lüks içinde yaşıyor

Sarah Green isimli genç kadın, İngiltere'nin West London Üniversitesi'nde Psikoloji okurken aynı zamanda yarı zamanlı bir işte çalışıyordu. Buna rağmen masraflarını karşılayamıyor ve geçinmek için zorlu bir mücadele ediyordu. Tam işlerin çığırından çıktığı bir evrede genç kadının şansı döndü. Green şimdi, hiçbir şey harcamadan lüks içinde nasıl yaşadığını anlattı.

ÇARESİZDİ

RESTORAN

Londra geçirdiği süreçte çektiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev arkadaşlarının duş jellerini çalmaktan, tasarruf için saçlarını kesmeye, makarna ve cipsle beslenmekten eve gelen kedi için alınmış somonlu mamalardan aşırmaya kadar bir çok üzücü şey yapmak zorunda kalan Green, artık oldukça çaresiz hissettiği bir noktaya gelmişti.

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TESADÜFEN RASTLADI

LÜKS

Üniversiteyi bırakmak zorunda kalabileceğini düşünen genç kadın, ailesinin yanına da dönemeyeceğini fark edince bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladı. Tam da o dönemde, Instagram'da gezinirken, kullanıcıların yalnızca Londra çevresindeki restoran ve barları ziyaret etmek karşılığında kripto para ile ödüllendirilebileceği ücretsiz bir sosyal uygulama olan Bloc'a rastladı.

Yavaş yavaş başladığı bu işle, barlar ve restoranlar gibi farklı yerlere uğrayan, rezervasyon yapıp bir şeyler yiyip içen Green, birkaç hafta içinde kripto bakiyesinin yavaş yavaş yükselmeye başladığını anlattı.

5000 STERLİN KAZANDI

PARA1

Başta uygulamanın hayatını ne kadar etkileyeceğini bilmese de, zamanla kozmetikten e-scooter'a kadar çeşitli ürünleri satın almak için birçok seçeneği olduğunu fark etti. Son birkaç ayda 5.000 sterlinin üzerinde para kazandığını ve bunu yaşam tarzını, güzellik ürünlerini geliştirmek için harcadığını söyleyen genç kadın, işini daha çok ciddiye aldığını ve daha fazla zaman ayırmaya başladığını söyledi.

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''KADIN OLMAK İŞE YARADI''

MONEY

Kripto gelirinin çoğunun kendisine para gönderen erkeklerden geldiğini fark eden Sarah, ''Kadın olmanın kesinlikle dengemi toplamaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Her zaman süslendiğimden emin oluyorum, böylece kripto yuvarlanmaya devam ediyor.'' diye açıkladı. Genç kadın, yeni hayatı için heyecanlı olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Londra
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