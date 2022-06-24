Haberimizde yer alan açma tarifinden yaklaşık 22-24 adet açma elde edebilirsiniz. Açmayı hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Ayrıca yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde etmelisiniz. Pratik, nefis bir açma hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki açma nasıl yapılır? Açma malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

AÇMA MALZEMELERİ

3 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

8-8,5 su bardağı un (yaklaşık)

2 adet yumurta (birinin sarısı ayrılacak üzeri için)

3 yemek kaşığı şeker

5 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

AÇMA TARİFİ

Işık süte mayayı ve şekeri atıp eritin. Bu karışı derin bir kaba un hariç diğer malzemelerle alın. Unu ise sonrasında yavaş yavaş ekleyin ve karışımı yoğurmaya başlayın.

Kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir un elde ettiğinizde hamurun üzerini temiz bir poşetle kapatın ve mayalanması için 30-40 dakika bekletin.

Hamur mayalandığında mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elle çay tabağı genişliğinde açın, rulo şeklinde sarıp sağlı sollu kıvırıp açma şekli verin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Ardından yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve üzerine yumurta sürün. 15-20 dakika da tepside mayalandırın ve 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İsterseniz susam da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...



