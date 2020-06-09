Açma tarifi: Pastanelere zarar ettiren nefis tarif

Çocukluk yıllarında annelerin altın günlerinde tanışıp, okul yıllarında annesinden gizlice pastaneden açma almayan yoktur. Anneler her ne kadar sokaktan bir şey almamamız için uyarsa da, pastane usulü açmanın tadı bir başka gelirdi. Yıllar geçti artık kendiniz için belki de annenize hoş bir sürpriz yapmak için açma poğaça tarifi peşine düştünüz. Mis gibi kokan, kocaman kabaran hatta bayatlamayan tel tel açma tarifi için doğru yerdesiniz. Lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok, buyurun çayın yanına en çok yakışan hamur işi tariflerinden açma!

AÇMA TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurtanın akı

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 paket yaş maya

1.5 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı ılık süt

6 su bardağı un

150 gr margarin

2 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Susam

AÇMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ilık sütü suyla karıştın.

Maya ve şekeri, karışımın içine ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Geniş bir yoğurma kabına unun tamamını döküp, ortasına çukur açalım.

Mayalı karışımı unun ortasına döküp, yoğurmaya başlayın.

Mayalı karışımın içine yağı ve tuzu ilave edin.

Hamurun üzerine nemli bez örterek mayalanmaya bırakın.

40 dakika kadar bekleyen hamuru, son halini vermek için alın.

Yumurta büyüklüğünde kopardığınız parçaları elinizle açın ve içine margarin sürün.

Hamurları uzatarak şerit haline getirin ve iki ucundan tutarak ters yöne doğru çevirerek bükün. Uçlarını birleştirerek halka şeklini verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye açmaları dizin ve yaklaşık bir yarım saat daha bekletin.

Açmaların üzerine yumurta sarısını sürün.

Çörek otu ve susam serpin.

200 dereceye getirdiğiniz fırında üzeri kızarana dek, yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.