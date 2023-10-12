Açtı ağzını yumdu gözünü! Usta oyuncu Perran Kutman oyunculuk sektörüne verdi veriştirdi! 'Saygım yok'

Perran Kutman Gırgıriye, Hababam Sınıfı, Perihan Abla, Şehnaz Tango gibi filmlerle izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı. Uzun süredir sektörden uzak olan oyuncu, uzaklığının nedenini, 'Bu kadar yorulmama karşılık bana saygı göstermeyen sektöre de artık benim saygım yok.' diyerek açıkladı.

Türk sinemasının en sevilen isimleri arasında yer alan Perran Kutman, dizi sektörü için bir dizi açıklamalarda bulundu.

Gazete Oksijen'in haberine göre Perran Kutman, sektörden uzak olma nedenini 'O kadar yormuşum ki kendimi. Ve bu kadar yorulmama karşılık bana saygı göstermeyen sektöre de artık benim saygım yok. Onun için de yapmak istemiyorum' diyerek açıkladı.

Usta oyuncunun açıklamasını gören kullanıcılardan 'O kadar haklısınız ki', 'Perran Hanım sizi çok özledik', 'Ekranlarda usta görmek istiyoruz' gibi yorumlarda bulundular.

Perran Kutman ya da gerçek adıyla Perran Kanat 30 Kasım 1949, İstanbul doğumludur.

İlk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı Şehvet Kurbanı adlı filmle yapan Kutman, Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı serisinde oynadığı rollerle çıktıktan sonra Müjdat Gezen ile beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı, Gırgıriye'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmıştır.



