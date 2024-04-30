Acuka tarifi: Acuka nasıl yapılır?

Acuka tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Tarif adımlarını verilen sıraya göre uygulamanız lezzetli bir kavanoz acuka yapmak için yeterli olacaktır. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.

MALZEMELER Üçer yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 bardak ceviz içi

4 yemek kaşığı galeta unu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

6 diş sarımsak

Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber

TARİF İnce kıyılmış ya da rondoda çekilmiş cevizleri derin bir kaseye koyun.

Üzerine salçaları ekleyin.

Sarımsağı rendeleyerek ekleyin.

Yağı ekleyin karıştırın.

Diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın ve kavanoza koyun.







