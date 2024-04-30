Acuka tarifi: Acuka nasıl yapılır?

Hazır olarak marketlerde de satılabilen, sevilen kahvaltılıklar arasında hatırı sayılır bir yeri olan Acuka’nın kökeninin Kafkaslar olduğu bilinir. Kafkas mutfağında aynı isimle hem kahvaltılık hem de yemeklik iki türde olan acukayı isterseniz siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.
Acuka tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Tarif adımlarını verilen sıraya göre uygulamanız lezzetli bir kavanoz acuka yapmak için yeterli olacaktır. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.
MALZEMELER
Üçer yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 bardak ceviz içi
4 yemek kaşığı galeta unu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
6 diş sarımsak
Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber
TARİF
İnce kıyılmış ya da rondoda çekilmiş cevizleri derin bir kaseye koyun.
Üzerine salçaları ekleyin.
Sarımsağı rendeleyerek ekleyin.
Yağı ekleyin karıştırın.
Diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın ve kavanoza koyun.
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