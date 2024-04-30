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    Acuka tarifi: Acuka nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 22:06
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    Hazır olarak marketlerde de satılabilen, sevilen kahvaltılıklar arasında hatırı sayılır bir yeri olan Acuka’nın kökeninin Kafkaslar olduğu bilinir. Kafkas mutfağında aynı isimle hem kahvaltılık hem de yemeklik iki türde olan acukayı isterseniz siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

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    Kaç kavanoz 1
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Kavanoz 1468kal

    Acuka tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Tarif adımlarını verilen sıraya göre uygulamanız lezzetli bir kavanoz acuka yapmak için yeterli olacaktır. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Üçer yemek kaşığı domates ve biber salçası
    • 1 bardak ceviz içi
    • 4 yemek kaşığı galeta unu
    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 6 diş sarımsak
    • Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber

    TARİF

    • İnce kıyılmış ya da rondoda çekilmiş cevizleri derin bir kaseye koyun.
    • Üzerine salçaları ekleyin.
    • Sarımsağı rendeleyerek ekleyin.
    • Yağı ekleyin karıştırın.
    • Diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın ve kavanoza koyun.


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    acuka tarifi tarifi
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