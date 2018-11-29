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Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Acın Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması için ne dedi? Ilıcalı, iki kızının annesi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'dan çocuk yaptıktan sonra boşanmıştı.

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından eski eşi Zeynep Yılmaz kameralar karşısına bomba gibi döndü. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz 2003 yılında dünya evine girmişti. Acun Ilıcalı-Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocukları var. Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin kızlarının dünyaya gelmesinden sonra boşanmışlardı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden birisi olan Zeynep Yılmaz, yakın çevresine hangi açıklamayı yaptı?

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Lady Gaga'nın modacısı olarak tanıdığımız Zeynep Kartal, dün ilklerin yaşandığı bir defileye imza attı. Her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyuma çıktığı defilenin en dikkat çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi, boşanma haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi.

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İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, dün, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan ilk performans defilesini gerçekleştirdi. Londra Moda Haftası'nda düzenlediği arşiv sergiyi de görücüye çıkaran Kartal, sergi kapsamında özel olarak tasarladığı Mimoza by Zeynep Kartal adlı mücevher koleksiyonunu da tanıttı.

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Her biri kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyuma çıktığı gecenin sunuculuğunu Jülide Ateş üstlenirken, Zeynep Yılmaz, Monik İpekel, Cansen Yeni Kut, Işıl Reçber, Esra Bilgiç Töre, Şahika Ercümen, Ebru Cündübeyoğlu, Sema Şimşek, Bahar Akça, Bige Çalışkan Daruga, Fatma Keskün, Gökçe Çil, Gülay Afşar, Hilal Saral, İpek Gümüşoğlu, Lale Danışman, Tülay Dölen, Melek Gençoğlu, Nilgün Gencer, Oylum Talu, Rozalin Şimşek, Simge Sütşurup ve Şükran Albayrak gibi isimler de koleksiyona ait tasarımları tanıttı.

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Defilenin en ilgi çeken ismi ise Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz’ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

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Dün defile sonrası Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz’ın boşanma ile ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu.

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YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ

Zeynep Yılmaz gazetecilere açıklama yapmasa da yakın çevresindeki arkadaşlarının anlattıklarına göre, "Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Zeynep Yılmaz eski eş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cool kadın
acun hisse senedi olsaydın şimde borsada tavan yapardın senle şeyma bu ülkenin gündemini alt üst ettiniz
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