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Acun Ilıcalı, Adem-Turabi kavgasına noktayı koydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in iddialı yarışmacıları Turabi ve Adem geçen hafta birbirlerine girmişti. Acun Ilıcalı konuk olduğu bir programda Survivor'da yaşanan kavganın detaylarını anlattı

Acun Ilıcalı, Adem-Turabi kavgasına noktayı koydu

Survivor 2018'e geçtiğimiz hafta Turabi-Adem kavgası damga vurmuştu.

Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi kavgasında fiziksel bir şey olmadığını dile getirirken, karşılıklı söylenen sözler çok ağır ifadesini kullandı. Acun’un bu sözleri; Survivor 2018’de yaşanan bu kavgada şiddet yoksa, ağır küfürler mi söylendi sorusunu akıllara getirdi.

İşte Turabi-Adem kavgasının detayları…

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPTI

“Survivor’da çok sevimsiz bir olay yaşandı. Çabuk çözülmesinin sebebi de bu. Benim çok üzüldüğüm ve tasvip etmediğim bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Böyle konularda hayatımız boyunca hiçbir şey gizlemedik. Pascal ile Nihat’ı yayınladık. Öyle bir durum yapmazsak elediğimiz yarışmacıyı niye elediğimizi açıklayamayız.

TURABİ VE ADEM KAVGASINDA SON PERDE!

Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Cezaların birçoğuna da ben haklı buluyorum. Çoluk çocuk bizi seyrediyor. 10 yaşında çocuklar üzerime atladılar, havaalanından çıkamadım bugün. O çocuklar seyrediyorken belli bir ölçünün üzerinde yayın yapılmaması gerekiyor. Çünkü Survivor bir aile programı.

Karşılıklı söylenen sözler çok üzücü. İzleyenler şunu bilsin. İki insan sinirlenince çok ağır konuşur. İkisi de sakin insanlar değil. İkisinin ilgilendiği sporla da akalası var.

Şiddetsel bir enerji verilmesini istemiyorum. En değerli yarışmacılarımızı kaybettik. Fikirsel tartışmaya varım. Fiziksel bir gerilim söz konusu olduğu için barışmaları iyi oldu.”

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı adem ve turabi survivor 2018

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