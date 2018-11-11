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O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

DİZİ HABERLERİ  | 11.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan ünlü sunucu Beyazıt Öztürk Acun Ilıcalı'dan kendisini inceltmesini istedi! Acun isteğini yerine getirdi stüdyo yıkıldı.

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye sahnesinde Beyazıt Öztürk yine seyircileri kırdı geçirdi!

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de seyiricinin karşısına 'Gamzeler' şarkısıyla çıkan Samet Duran'la ilgili ilginç bir bilgiyi paylaştı. Ilıcalı, yarışmacının bir süre önce 40 kilo verdiğini söyledi.

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Paylaşılan bu detay sonrası Beyazıt Öztürk'ün de montajla inceltilmesini isteyen Acun Ilıcalı, ekibe "Beyaz'ı inceltin, bütün fazlalıklarını alın" ricasında bulundu.

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İnceltilen Beyaz'ın bu haline Hadise "Bomba" diyerek yorum yaparken Murat Boz da "Gözlerime inanamadım şu an" dedi.

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