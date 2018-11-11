O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye sahnesinde Beyazıt Öztürk yine seyircileri kırdı geçirdi!

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de seyiricinin karşısına 'Gamzeler' şarkısıyla çıkan Samet Duran'la ilgili ilginç bir bilgiyi paylaştı. Ilıcalı, yarışmacının bir süre önce 40 kilo verdiğini söyledi.

Paylaşılan bu detay sonrası Beyazıt Öztürk'ün de montajla inceltilmesini isteyen Acun Ilıcalı, ekibe "Beyaz'ı inceltin, bütün fazlalıklarını alın" ricasında bulundu.

İnceltilen Beyaz'ın bu haline Hadise "Bomba" diyerek yorum yaparken Murat Boz da "Gözlerime inanamadım şu an" dedi.

