MAGAZİN

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yaşanacak birleşme partisinden ilk görüntüler yayınlandı.

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı.

JÜRİ OLACAKLAR

Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.

ADAYA GELDİLER

Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle çekindiği fotoğrafı "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.

acun-ilicali-birlesme-partisinden-ilk-goruntuleri-10831119_1941_m

PARTİDEN VİDEO PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.

acun-ilicali-birlesme-partisinden-ilk-goruntuleri-10831119_7654_m

acun-ilicali-birlesme-partisinden-ilk-goruntuleri-10831119_4650_m

Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdıFETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Survivor

En Çok Okunan Haberler

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Kırgız Güzel' damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Kırgız Güzel' damga vurdu!

Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.