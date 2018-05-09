Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı.
JÜRİ OLACAKLAR
Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.
ADAYA GELDİLER
Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle çekindiği fotoğrafı "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.
PARTİDEN VİDEO PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı, gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.
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