Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Alişan yeni sezonda...

Gel Yazın Konuşalım programının ilk gününde canlı yayına misafir olan Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yeni sezondaki yapımlarla ilgili de açıklamalar yaptı. İlk olarak dizi konusuna değinen Ilıcalı, Cansu Dere'nin başrolde oynadığı yeni dizinin ekranda olacağını söyledi. Ilıcalı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Dizi konusunda iyi olduğumuzu iddia etmedik. Uzman olduğum bir alan da değil. Ama Annem dizisi tuttu ama biz yapmadık. Çok güzel bir dizi oldu. İnandığım insanlar var, İrfan Şahin, Fatih Aksoy gibi. Yurtdışında 40 ülkeye satıldı Annem dizisi..."

Seda Sayan'lı Yemekteyiz'den çok umutlu olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu, "Seda Sayan Yemekteyiz ile önemli bir görevi aldı. Seda'nın bir evde olması eğlenceli olacak. Heyecanla bekliyorum. Yıllardır çok istediğimiz bir formattı" şeklinde konuştu.

Yeni sezona yeni projelerle gireceklerini açıklayan Acun Ilıcalı, Alişan bombasını da canlı yayında patlattı. "Yakında Alişan'ın programı bizimle olacak" dedi ve "Evlere girerek insanları yarıştıracak. 3 nesili yarıştırmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

