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Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

01.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da şampiyon Nisa'nın olması sonrasında Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Acun Ilıcalı, Batuhan'ın annesinin kendisi ve Survivor hakkında yaptığı açıklamalara sert çıktı. Acun Ilıcalı "Batuhan mektup falan yazacakmış çıksın yazsın o mektubu bekliyorum cevabını vereceğim. Kim oğlunun hakkını yemiş?" diyerek tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Survivor finalini Batuhan Karacakaya'nın annesinin sözleri gölgeledi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası Karacakaya ailesinin paylaşımları gündem olunca Acun Ilıcalı sinirlendi. Batuhan Karacakaya "Benim de bir mektubum var… Bekleyin" yazınca ortalık karıştı.

Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya konuk olup “Batuhan mektup falan yazacakmış çıksın yazsın o mektubu bekliyorum cevabını vereceğim" diyerek sinirlendi.

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"KİM OĞLUNUN HAKKINI YEMİŞ"

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında şunları söyledi:

Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Survivor şampiyonu Nisa'ya bomba gönderme!Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Survivor şampiyonu Nisa'ya bomba gönderme!

"Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı. Kendisini severim ancak bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı nerede arıyorsa hırs yapmasında. Noter var. Her oylamada elenmişsin hakkım yendi demişsin. Buradaki konu şu; emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem. "

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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