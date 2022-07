Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Survivor finalini Batuhan Karacakaya'nın annesinin sözleri gölgeledi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası Karacakaya ailesinin paylaşımları gündem olunca Acun Ilıcalı sinirlendi. Batuhan Karacakaya "Benim de bir mektubum var… Bekleyin" yazınca ortalık karıştı.

Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya konuk olup “Batuhan mektup falan yazacakmış çıksın yazsın o mektubu bekliyorum cevabını vereceğim" diyerek sinirlendi.

"KİM OĞLUNUN HAKKINI YEMİŞ"

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı. Kendisini severim ancak bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı nerede arıyorsa hırs yapmasında. Noter var. Her oylamada elenmişsin hakkım yendi demişsin. Buradaki konu şu; emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem. "