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Acun Ilıcalı'dan Exatlon Türkiye açıklaması! Exatlon'da hangi YouTuberlar yarışacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.10.2019 21:54 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, pek çok ülkede büyük ilgiyle izlenen Exatlon yarışmasının Türkiye'de de çekileceğini açıkladı. Acun Ilıcalı; " Türkiye'de de Exatlon olacak ve dijital medyada yayınlanacak. Türkiye'deki Exatlon'da sosyal medya fenomenleri yarışacak." dedi.

Acun Ilıcalı , sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programında bombayı patlattı. Survivor'ın ardından Exatlon yarışmasının da Türkiye'de çekileceğini duyuran Ilıcalı yarışmayla ilgili detayları da açıkladı.

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasını sunacağı belirten Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik Olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.

Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor.

EXATLON NEDİR?
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.

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Exatlon Türkiye ACUN ILICALI Exatlon

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