Acun Ilıcalı'dan Filistin paylaşımı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 61'e yükseldi.

ACUN: KATLİAMI LANETLİYORUM

Konuyla ilgili birçok ünlü isim tepkisini sosyal medyadan dile getiren Acun Ilıcalı, "İnsanlık adına büyük bir utanç günü. Kudüs katliamını lanetliyorum" ifadelerine yer verdi. Siyah bir zemin üzerine "Kudüs katliamı lanetliyorum" notunu düşen Ilıcalı'nın paylaşımı 1 saatte 120 bine yakın beğeni aldı.





