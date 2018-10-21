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Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2018 20:25 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında final yapan Adını Sen Koy dizisinin yeni kanalı belli oldu. Adını Sen Koy dizisi, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'e transfer oldu. Adını Sen Koy yeni bölümler TV8'de ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Star TV'de yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy, geçtiğimız hafta ekrana gelen 390. bölümüyle final yapmıştı. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, bu yıl ise aynı başarıyı sağlayamamıştı.

Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı belli oldu.

Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu. Instagram hesabından bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" dedi.

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Karamel Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Adını Sen Koy, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.

STAR TV'DEN İKİNCİ TRANSFER
Acun Ilıcalı daha önce de, geçen sezon Star'da yayınlanan Jet Sosyete dizisini transfer etmişti.

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