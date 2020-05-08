Acun Ilıcalı'dan Gönenç Gürkaynak’a sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Spor kanalı açmayı düşünmüyorum" diyerek şunları söylemişti:

"Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir."

Bu açıklamalarına ise Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden biri olan hukukçu Gönenç Gürkaynak tepki göstermişti. Gönenç Gürkaynak paylaşımında "Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam" yazmıştı.

'REKLAM İÇİN BENİ KULLANMA!'

Acun Ilıcalı bu yorumdan rahatsız oldu. Polemiğe girmediği bilinen isimlerden biri olan Ilıcalı sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi. Ilıcalı verdiği yanıtta "Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksiyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." dedi.