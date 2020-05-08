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Acun Ilıcalı'dan Gönenç Gürkaynak’a sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı kendisi hakkında yorum yapan Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden biri olan hukukçu Gönenç Gürkaynak’a sert çıktı.

Acun Ilıcalı'dan Gönenç Gürkaynak’a sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Spor kanalı açmayı düşünmüyorum" diyerek şunları söylemişti:

"Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir."

Bu açıklamalarına ise Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden biri olan hukukçu Gönenç Gürkaynak tepki göstermişti. Gönenç Gürkaynak paylaşımında "Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam" yazmıştı.

'REKLAM İÇİN BENİ KULLANMA!'

Acun Ilıcalı bu yorumdan rahatsız oldu. Polemiğe girmediği bilinen isimlerden biri olan Ilıcalı sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi. Ilıcalı verdiği yanıtta "Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksiyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." dedi.

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GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Bugün 55 hukukçunun İstanbul'da beraber çalıştıkları ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun kurucu ortağıdır ve halen orada yürüttüğü avukatlık faaliyetinin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini dereceyle tamamladıktan sonra 1998 senesinde İstanbul Barosu mensubu olarak İstanbul’da avukatlığa başlamış, ardından Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Harvard Law School) bir yandan hukuk yüksek lisans derecesini almış bir yandan da asistan olarak akademik çalışmalarını yürütmüştür. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Gürkaynak'ın 2001 yılında "Hukuk ve Ekonomi (Law & Economics)" disiplinini Türkiye’de takdim ettiği ilk kitabı Türk Rekabet Kurumu yayını olarak bu esnada yayınlanmıştır.

2004 senesinde avukat olarak İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edilip Solicitor unvanı alan Gürkaynak Brüksel’de avukatlık mesleğini icra ettiği yılların ardından 2005 senesinden itibaren Türkiye’de avukatlığa ve akademisyenliğe devam etmiştir. Gönenç Gürkaynak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönem dönem lisans ve lisans üstü düzeyinde farklı dersler açıp yürütmüş ve bu sürenin tamamında her dönem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde daimi olarak öğretim görevlisi vazifesi üstlenerek lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiştir.

Biri Türkçe biri İngilizce iki yayınlanmış kitabının yanısıra, özellikle "rekabet hukuku", "internet hukuku", "yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve politikaları", "hukuk ve ekonomi", "ifade özgürlüğü" ve "kamu hukukunun ekonomi politiği" alanlarında uluslararası ve ulusal mecralarda 100'ü aşkın akademik çalışma yayınlamış ve 200'ü aşkın uluslararası ve ulusal akademik konferansta yurt içinde ve yurt dışında bu konularda konuşmacı olmuştur.

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