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Acun Ilıcalı'dan Melike Taner açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın Miss Turkey 2015 yarışmasına katılan Melike Taner'le ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, net bir şekilde çıkan iddiaları yalanladı

Acun Ilıcalı'dan Melike Taner açıklaması

Geçtiğimiz kasım ayında ayrılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı hakkında aşk iddiaları bitmek bilmiyor.

Bir süredir adı Itır Esen ile anılan Acun Ilıcalı'nın adı şimdi de bir şekilde anlaşmalı olarak yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın adı Miss Turkey 2015 yarışmacılarından Melisa Taner ile anılıyordu... Ancak durum pek de böyle değilmiş.

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Çıkan bu iddiaların ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak dedikoduları net bir dille yalanladı.

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Ilıcalı açıklamasında "Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum" dedi.

Miss Turkey 2015'e katılan Melike Taner'in, 'Survivor' adlı programın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gittiği iddia ediliyordu.

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Acun Ilıcalı Melike Taner

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