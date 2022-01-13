Acun Ilıcalı'dan RTÜK'ün Hasan Can Kaya ve Konuşanlar cezasına eleştiri: Platformlar konusunda esnek olunmalı

40 isimli program online video platformu BluTV ekranlarında yeni sunucusu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen ile yeni sezonuna başladı. 40'ın 13 Ocak'ta yayınlanan ilk bölümünde Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı, Cansu Canan Özgen’in sorularını içtenlikle yanıtladı. Acun Ilıcalı format gereği 'pas' hakkı olmasına rağmen hiçbir soruyu pas geçmedi ve 40 soruyu da yanıtladı.

"ESTETİK YAPTIRMADIM ESTETİK YAPTIRANLARA KARŞI BİR TARAFIM YOK"

Acun Ilıcalı, uzun süredir medyada sıkça haberlere konu olan “Estetik yaptırdı mı?" sorusunun yanıtını 40’ta Cansu Canan Özgen’e verdi. Acun Ilıcalı, estetik yaptırmadığını, estetik yaptıranlara da karşı olmadığını belirtti.

Cansu Canan Özgen’in "Genç görünümünüzü neye borçlusunuz? Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı?" sorusuna Ilıcalı şu şekilde yanıt verdi:

"Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda… Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum" dedi.

"EBRU GÜNDEŞ’İ HADİSE’YE TERCİH ETMEDİM"

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin jürisine Hadise’nin olaylı vedası ve Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda da ilk kez konuştu. Cansu Canan Özgen, "Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi” sorusunu yöneltti. Acun Ilıcalı ise O Ses Türkiye hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te"

RTÜK'ÜN EXXEN VE HASAN CAN KARARINA TEPKİ!

Acun Ilıcalı, Exxen’de yayınlanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar Programı’na Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun para cezası vermesi ve katalogtan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez 40’a açıklama yaptı.

"RTÜK ESNEK OLMALI"

Ilıcalı,"RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyor. Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verilen bir yerde RTÜK baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli" şeklinde konuştu.

