Acun Ilıcalı'dan Seda Sayan'a filtre göndermesi

Seda Sayan'ın, Eser Yenenler'in düğününde bir araya geldiği ünlü kişilerle makyaj filtreli paylaşımları olay olmuştu. Ancak paylaşımlarında en çok konuşulan ise Acun Ilıcalı ile ilgili olanıydı.

Ilıcalı, bu fotoğrafın ardından aylar sonra Sayan'la bir araya gelerek Sayan'a yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Geçtiğimiz gün Seda Sayan'ı Yemekteyiz setinde ziyaret eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

Ilıcalı'nın fotoğrafın altına düştüğü 'nofilter' (filtre yok) notu, Seda Sayan'a gönderme olarak değerlendirildi.

Öte yandan Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, geçtiğimiz gün patronu Acun Ilıcalı hakkında konuşmuş ve uzun süren çekim saatlerine sitem etmişti.

