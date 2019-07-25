MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan Seda Sayan'a filtre göndermesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bu sezon Tv8 ekranlarında Yemekteyiz'i sunacak olan Seda Sayan, önceki gün patronu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kendisini makyaj filtreli paylaşan Sayan'a esprili bir şekilde gönderme yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Seda Sayan'a filtre göndermesi

Seda Sayan'ın, Eser Yenenler'in düğününde bir araya geldiği ünlü kişilerle makyaj filtreli paylaşımları olay olmuştu. Ancak paylaşımlarında en çok konuşulan ise Acun Ilıcalı ile ilgili olanıydı.

Ilıcalı, bu fotoğrafın ardından aylar sonra Sayan'la bir araya gelerek Sayan'a yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

seda-sayan-patronunu-madara-etmist-kxyw

Geçtiğimiz gün Seda Sayan'ı Yemekteyiz setinde ziyaret eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

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Ilıcalı'nın fotoğrafın altına düştüğü 'nofilter' (filtre yok) notu, Seda Sayan'a gönderme olarak değerlendirildi.

Öte yandan Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, geçtiğimiz gün patronu Acun Ilıcalı hakkında konuşmuş ve uzun süren çekim saatlerine sitem etmişti.

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