Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nın mekanıyla ilgili güzelleme: Nusret içeride tabağı kazıyordu

Şeyma Subaşı, Bebek’teki Healthyish adlı kafesinde açılış öncesi tadım günü düzenledi. Önceki gün yapılan tadıma Nusret Gökçe, Lal Denizli ve Oğulcan Engin de katıldı. Yemek sonrası Şeyma Subaşı ile soruları yanıtlayan Acun Ilıcalı, eşini esprili bir şekilde tebrik etti:

'EN SON NUSRET İÇERİDE TABAĞI KAZIYORDU'

“Eşimin yeri diye söylemiyorum ama yemekler gerçekten çok güzeldi. Şeyma dünyayı çok gezdi ve gezdiği sürece bütün restoranlara gitti ve yemeklerin tadına baktı. Biz onlara hiçbir zaman masraf gözüyle bakmadık, yatırım gözüyle baktık (Gülüyor). Ayrıca bir tek ben değilim beğenen, düşün en son Nusret içeride tabağı kazıyordu” dedi.

'TAMAMEN KENDİ TARZIM'

Şeyma Subaşı da “Dünyayı gezerken keyif aldığım hangi tatlar varsa hepsini buraya taşımaya çalıştım. Tamamen kendi tarzım diyebilirim” dedi. Kafenin önümüzdeki hafta açılması planlanıyor.