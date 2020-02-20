Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili şaşırtan itiraf

Oğuzhan Uğur ile Survivor Tehlikeli Sular'ın konuğu olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"O Ses Türkiye'de de Survivor'da da 'kazansa keşke' dediklerim oluyor her zaman" diyen Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben de insanım, ben de sizin gibi izliyorum. Bu işten çok zevk alıyorum. İster istemez birilerine daha yakın hissediyorsun. İhtiyacı olanı hissettiğin zaman, 'O kazansın' diyorsun içinden. Doğal olarak olayın bir parçasıyım. Şu anda hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var. Nisa'nın performansı da benim için sürprizdi mesela, dikkat çekti.

Bu tip arkadaşlarımızı yadırgamayalım. Tuğba Melis Türk'te ilerleme olacak. Futbol takımı kampı gibi düşün. Gelişmeler olacak elenmezlerse... Survivor tam bir akıl oyunu.

Mesela Hakan Hatipoğlu vardı. Şimdi yorumcu kendisi. 'Gel senle bir gezelim' der. Bir bakmışsın, Survivor'dan elenmişsin. Öyle biriydi."

