MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili şaşırtan itiraf

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili şaşırtan itiraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Oğuzhan Uğur ile Survivor Tehlikeli Sular'a konuk olan Acun Ilıcalı, samimi açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 ile reytinglerde birinci sıraya yerleşen Acun Ilıcalı, şu ana kadar yarışmada 2-3 kişi için hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili şaşırtan itiraf

Oğuzhan Uğur ile Survivor Tehlikeli Sular'ın konuğu olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"O Ses Türkiye'de de Survivor'da da 'kazansa keşke' dediklerim oluyor her zaman" diyen Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben de insanım, ben de sizin gibi izliyorum. Bu işten çok zevk alıyorum. İster istemez birilerine daha yakın hissediyorsun. İhtiyacı olanı hissettiğin zaman, 'O kazansın' diyorsun içinden. Doğal olarak olayın bir parçasıyım. Şu anda hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var. Nisa'nın performansı da benim için sürprizdi mesela, dikkat çekti.

Bu tip arkadaşlarımızı yadırgamayalım. Tuğba Melis Türk'te ilerleme olacak. Futbol takımı kampı gibi düşün. Gelişmeler olacak elenmezlerse... Survivor tam bir akıl oyunu.

Mesela Hakan Hatipoğlu vardı. Şimdi yorumcu kendisi. 'Gel senle bir gezelim' der. Bir bakmışsın, Survivor'dan elenmişsin. Öyle biriydi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
'Türk lokumu' diyerek kutladı'Türk lokumu' diyerek kutladı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acun ılıcalı survivor girişi, Acun Ilıcalı, Survivor,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Flaş karar: Ara vereceğim!

Flaş karar: Ara vereceğim!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irina Shayk'tan Mert Alaş'a: Türk lokumu

'Türk lokumu' diyerek kutladı

Kim Kardashian'dan bikinili paylaşım!

Kocasıyla kaçamak yaptı! Yine bikinili poz verdi

Steven Spielberg'in kızı Mikaela Spielberg erotik film yıldızı oldu

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Ebru Polat palalı saldırgan Sabri Çelebi ile Dubai tatilinde!

Olay! Palalı saldırganla Dubai'de...

Seda Sayan sahnelere hızlı döndü! İç çamaşırsız mı?

Kasığına kadar yırtmacıyla sahneye döndü!

Mesut Özil baba oluyor; Amine Gülşe hamile

Haziranda evlenmişlerdi! Flaş haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.