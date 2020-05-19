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Acun Ilıcalı'dan Survivor Berkan paylaşımı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında ödül oyununda sayı kazanan Berkan'ın "tranquilo" diye bağırması dikkat çekti. Acun Ilıcalı yarışmadaki o anları "Bana posta koyan ilk yarışmacı" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Berkan paylaşımı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde inanılmaz heyecanlı bir ödül oyunu oynandı. Durum 9-8 ünlüler lehine iken Berkan ile Yunus Emre parkura çıktı. Survivor ödül oyununda gönüllüler takımından Survivor Berkan, ünlüler takımından Yunus Emre'yle karşı karşıya geldi. Berkan oyunu kazanarak takımına sayı kazandırdı.

Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Survivor Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı. Acun Ilıcalı, Berkan’dan tranquilo’nun anlamını sordu. Berkan’ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı’yı güldürdü

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"BANA POSTA KOYAN İLK YARIŞMACI"

Acun Ilıcalı, o anların videosunu kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı. Ilıcalı, o görüntüleri "Bana posta koyan ilk yarışmacı" notuyla paylaştı.
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dikkat et kontrolü elden bırakırsan yol geçen hanı olursun
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