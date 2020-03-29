Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz'a sert sözler! 'Sürekli yeniliyorsunuz'

Survivor 2020'de ünlüler ekibinden Barış Murat Yağcı'nın kendi takımlarına geçmesini değerlendiren Yasin Obuz'un sözleri dikkat çekti. 'Barış rakip olarak sürekli bizim takıma laf atıyordu' diyen Yasin sözlerine şöyle devam etti:

"Mert (Öcal) ve grubu rahat edecek diye Barış'ın bizim takıma illa gelecek olması bizi rahatsız eden bir durum."

Yasin'in "Ünlüler için hava güzel, sizin için problem yaratan bir kişiyi bizim takıma gönderiyorsunuz. Barış'ın bize katkı sunacağından yana bir şüphemiz yok ama anlattıklarına göre çok problem yaşatan bir insan, takımın yarısından fazlasıyla problem yaşıyor" sözleri sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi.

ACUN ARAYA GİRDİ!

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, "Takımları yeniden yapmak başka bir şey. Biz bir yarışmacıya 'sen bu tarafa geç' demedik. Geçmişte yaşanan Barış gibi örnekleri verebilirim. Semih ve Nagihan takım değiştirdi. Bunların hepsinde talep yarışmacıdan geldi. Takımda sinerji yakalamış birisine 'hadi buraya geçin' zaten demeyiz. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.