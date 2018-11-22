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Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal'a: O Ses Türkiye Kaynanalar yapsınlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal geriliminde Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi! Ilıcalı format benzerliğini dair "Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar'" yapsınlar diyerek herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal'a: O Ses Türkiye Kaynanalar yapsınlar

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası basın mensuplarına poz veren Acun Ilıcalı, Zuhal Topal ile yaşanan gerilime dair de açıklama yaptı.

"O SES KAYNANALAR YAPSINLAR"

Zuhal Topal'ın sunduğu program ile TV8'deki 'Yemekteyiz' programının aynı formatta olduğu haberleri hakkında konuşan Ilıcalı, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Benim Zuhal Topal'la sorunum yok. Formatı kullananlar ile ilgili bir olay. Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' diye bir program yapsınlar" dedi.

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"ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya mesaj gönderen Zuhal Topal ise bu konuya dair şunları söylemişti: Kamuoyunda algı yaratmaya çalışıyor ama mesajları okudunuz mu hiç? İnsanlardan ban destek mesajları geliyor, ona da ayda bir böyle destek geliyor.

Sanki dava açılmış, kazanılmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ama başarılı olamadılar. Acaba reytinglerim bu kadar iyi olmasaydı gene bu dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil.

"O SES TÜRKİYE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Öte yandan şarkıcı Ilıcalı ile yemek yiyen Murat Boz, "Bence 'O Ses Türkiye' altın çağını yaşıyor. Çünkü iki büyük televizyon sunucusu Beyazıt ve Seda Sayan'la birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O ses turkiyeyi hic izlemedim tesadufen kanal degisirken denk gelmis olabilirim o ayri ama oturup da saatlerce hic izlemedim. Eksikligini de hic gormedim. Hayat guzel boyle bos seyler izleyerek vakit kaybi yapamam
bırak onlarda ekmek yesin Acun... Hep bana hep bana olmaz ki.
patenti sana ait programlar değil.sen yurt dışından kopyalıyorsun programları.kimse bişey diyormu
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