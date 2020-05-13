Acun Ilıcalı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü Yılmaz Erdoğan söyledi

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a köpeği Mess’in ölüm haberini Kuzeni Yılmaz Erdoğan’ın verdiğini söyledi.

Uzun süredir kötü haberi Ersin'den saklayan Ilıcalı duygularını anlattı!

”Böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım" diyen Ilıcalı "Benim için çok zor bir yayındı. Haberi Yılmaz Erdoğan’ın vermesini istedim" dedi.

Acun açıklamasında "Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdakinin bir durumu bilmediği bir şey olmamıştı. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Çok zor bir yayında. Ama şimdi hayatta hepimizin başına kötü şeyler geliyor. Ersin'e haberi Yılmaz Erdoğan'ın vermesini istedim" dedi.

Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdakinin bir durumu bilmediği bir şey olmamıştı.