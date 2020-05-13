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  4. Acun Ilıcalı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü Yılmaz Erdoğan söyledi

Acun Ilıcalı: Ersin'e köpeğinin öldüğünü Yılmaz Erdoğan söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Survivor'a sakatlık sebebiyle veda eden Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini adadan ayrıldıktan sonra ayrıldı. Acun Ilıcalı Ersin'e kötü haberi yılmaz Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a köpeği Mess’in ölüm haberini Kuzeni Yılmaz Erdoğan’ın verdiğini söyledi.

Uzun süredir kötü haberi Ersin'den saklayan Ilıcalı duygularını anlattı!

”Böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım" diyen Ilıcalı "Benim için çok zor bir yayındı. Haberi Yılmaz Erdoğan’ın vermesini istedim" dedi.

Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut Mess'in öldüğünü öğrendi! 'Acı günümde...'

Acun açıklamasında "Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdakinin bir durumu bilmediği bir şey olmamıştı. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Çok zor bir yayında. Ama şimdi hayatta hepimizin başına kötü şeyler geliyor. Ersin'e haberi Yılmaz Erdoğan'ın vermesini istedim" dedi.

Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdakinin bir durumu bilmediği bir şey olmamıştı.

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