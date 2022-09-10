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Acun Ilıcalı evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti

10.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı'yı karşısında görüne büyük mutluluk yaşayan İngiliz taraftar ünlü televizyoncuyla uzun uzadıya sohbet etti.

Acun Ilıcalı evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti

2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti.

TARAFTARIN AİLESİYLE OTURUP SOHBET ETTİ

Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

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"BURADA O KADAR ÇOK İNSAN GÖRÜYORUM Kİ"

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan ünlü televizyoncu , "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" dedi.

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Acun Ilıcalı hull city söyledi turu
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