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Acun Ilıcalı 'Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı! Exatlon Cup 2019 nedir?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 24.09.2019 21:52 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımının yarışmacılarını açıkladı. Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımı belli oldu. Exatlon Cup 2019'da hangi ülkeler yarışacak? Exatlon Cup 2019'da hangi yarışmacılar yarışacak? İşte tüm detaylar...

Acun Ilıcalı 'Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı! Exatlon Cup 2019 nedir?

Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı. Dominik'te düzenlenecek Exatlon Cup'a Türkiye, Meksika, Kolombiya ve Romanya takımları katılacak.

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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Dominik'te 4 ülkenin yarışacağı Exatlon Cup'a katılacak Türk takımının kadrosu yola çıktı. Gönülden başarılar diliyoruz" sözleriyle yeni yarışmayı ve yarışmacıları açıkladı.

EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI

Ezatlon Cup 2019'a katılacak Türk takımının kadrosunda Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can yer alıyor.

EXATLON NEDİR?

Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.

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