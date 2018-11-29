Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan nafaka yorumu

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti önceki gün ani bir şekilde Silivri'de boşanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın aylık 125.000 TL'lik nafakası da son iki günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Öyle ki bu durum Zaytung da bile haber oldu! Subaşı da bu şakalardan geri kalmadı.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı. Şeyma bu sözler için, "Bence çok komik ve tatlısınız" yazdı.



