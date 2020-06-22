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Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile TikTok videosu çekti! Ayça Çağla Altunkaya hesabından paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 01:57 | Son Güncelleme

Acun llıcalı, Babalar Günü'nde kızları Melisa, Yasemin, Banu ve Leyla ile olan fotoğraf ve videolarını Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı, en küçük kızı Melisa ile dans ederken çekilen TikTok videosunu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hesabından alıntıladı.

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Babalar Günü'nün Instagram paylaşımıyla kutladı. Ilıcalı, kızlarıyla birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını Instagram hesabından "Babalar günüm kutlu olsun, ne güzel şey böyle kızlarımın olması" notuyla paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan en küçük kızı Melisa ile çektiği eğlenceli TikTok videosu da beğeni topladı. Ilıcalı'nın kızıyla birlikte dans ettiği anlara ait olan videoyu ise sevgilisi Çağla Altunkaya, TikTok hesabından yayınladı. Ilıcalı da, Ayça Çağla Altunkaya'nın hesabından alıntı yaparak videoyu Instagram'dan paylaştı.

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