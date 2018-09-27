Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken TV8'in yeni dizisi "Kızım"ın ilk bölümü geçtiğimiz Çarşamba izleyicisiyle buluşmuştu.

SEZONA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPTI

Acun Ilıcalı yeni sezona Star TV'den transfer ettiği 'Jet Sosyete' ve bu sezon yayınlanmaya başlayan 'Kızım' dizisiyle iddialı bir giriş yaptı. Ancak Ilıcalı, güçlü dizilerin yayına girmesine karşılık büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Kızım" dizisinin yayın gününü değiştirdi.

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLMAK İSTİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinin de yakında başlayacak olması Acun Ilıcalı'nın şaşırtan bir karar almasına neden oldu. Dizinin yayın tarihini değiştiren Ilıcalı reytinglerde ilk sırayı hedeflediğini gösterdi. Peki Annem dizisi artık hangi gün yayınlanacak?

KIZIM DİZİSİ NE ZAMAN?

Kızım dizisinin 2. bölümü 28 Eylül Cuma günü ekrana gelecek. Bu ani değişiklik kafalarda soru işareti bırakırken izleyiciler Çarşamba günü yayınlanması beklenen dizinin ikinci bölümüyle buluşamadılar.

