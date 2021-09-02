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Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! "Mutluluk"

02.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde yapımcılığını üstlendiği 'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye 2021' yarışması ile adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! "Mutluluk"

Dört kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından; Leyla, Yasemin ve Melisa ile çektiği fotoğrafı paylaştı.

Sadece büyük kızı Banu Ilıcalı yanında olmayan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz il evliliğinden olan iki çocuğu ve Şeyma Subaşı'ndan olan küçük kızıyla birlikte verdiği poza "Mutluluk" notunu düştü.

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Baba ve kızlarının pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumları geldi.

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Acun Ilıcalı Instagram
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