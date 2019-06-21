Acun Ilıcalı: Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe Winwin kampanyası programında Mesut Özil hakkında Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında ilginç bir diyalog geçti.

"BİR GÜN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK"

Mesut Özil ile 3 saat geçirdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı.

"İKİ SENE SONRA İÇİN SÖZ ALALIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu sene gelmeyecek mi diyorsun?" sorusuna ise Acun Ilıcalı, "Arsenal ile sözleşmesi bulunuyor" dedi. Bunun üzerine Ali Koç, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" yanıtını verdi. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir" ifadelerini kullandı.





