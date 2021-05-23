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Acun Ilıcalı'nın acı kaybı: Amcası Nazmi Ilıcalı'yı kaybetti!

23.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ve Exxen'in sahibi ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, amcası Nazmi Ilıcalı yaşamını yitirdi. Ilıcalı, acı kaybını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile duyurdu. Ilıcalı paylaşımına, "Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey..." notunu düştü.

Acun Ilıcalı'nın acı kaybı: Amcası Nazmi Ilıcalı'yı kaybetti!

Amcasını yitiren Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Anne ve babası küçük yaşta bir trafik kazasında yitiren ünlü televizyoncu Ilıcalı, bu kez de amcasından gelen kötü haber ile derinden sarsıldı.

ACUN ILICALI'NIN ACI GÜNÜ

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı, hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Acun Ilıcalı, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: 'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey...'


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı Exxen
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