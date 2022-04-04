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  4. Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Survivor setinde kalp krizi geçirdi

Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Survivor setinde kalp krizi geçirdi

04.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Ferat Korkmaz, memleketi Sakarya’da toprağa verildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da, Korkmaz'ın cenazesine katılarak acılı ailesine başsağlığı diledi. Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yakın dostu ve çalışma arkadaşı Alpay Kazan'ın vefatıyla yıkılmıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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ACUN ILICALI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Korkmaz’ın cenazesi, memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.

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Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.

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Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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