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Acun Ilıcalı'nın büyük hayranıydı! Yorumu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen genç adam, Ilıcalı kaza yaptıktan sonra yaptığı yorumla sosyal medyaya damga vurdu.

Acun Ilıcalı'nın büyük hayranıydı! Yorumu olay oldu

Geçtiğimiz akşam lüks aracıyla korkunç bir kaza geçiren ve ölümden dönen Acun Ilıcalı, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Gündeme damga vuran olaydan sonra sosyal medya dahil herkes ünlü televizyoncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Kazadan yara almadan kurtulan Ilıcalı, kişisel Twitter hesabından "Sağlık durumum çok iyi, arayan soran herkese teşekkür ederim" notuyla durumu hakkında bilgi verdi.

Magazin sayfalarının paylaştığı haberin altına Instagram'da sevenlerinden Acun'a geçmiş olsun mesajları yağarken, bir kişinin yorumu dikkat çekti.

ILICALI'YA HİSLERİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen hayran yaptığı yorumla olay oldu.

Nihat Hatipoğlu'nun en zor yayını! Canlı yayında Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...Nihat Hatipoğlu'nun en zor yayını! Canlı yayında Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

"ÖLÜMLÜSÜN BİR KERE BENİMLE GÖRÜŞ"

"Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor" diyerek gündeme gelen genç adam Ilıcalı'nın kaza haberinin altına "Defalarca dedim bir kere olsun benimle görüş Acun abi diye, o umursamadı. Ben de ona dedim ki 'Siz de ölümlüsünüz araya hep korumalar girdi sizi ölmeden bir kere olsun görmek istiyorum' dedim ama umursamadı, ölmeyecekmiş gibi davrandı" notu sosyal medyaya damga vurdu.

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Acun Ilıcalı Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu instagram

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