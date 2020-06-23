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Survivor'da adı geçen Acun Ilıcalı'nın Eko'su kim?

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Survivor'da adı geçen Acun Ilıcalı'nın Eko'su kim?

TV yapımcısı Acın Ilıcalı'nın Survivor 2020 canlı yayınında bahsettiği ve sürekli adı geçen yakın arkadaşı Eko kim? Bir dönem Hadise ile adı aşk dedikodularına da karışmıştı. İşte Survivor'da adı geçen Acun Ilıcalı'nın Eko'su kim?

TV8'in sahibi ve TV yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020 canlı yayınında bahsettiği ve sürekli adı geçen yakın arkadaşı Eko kim? Bir dönem Hadise ile adı aşk dedikodularına da karışmıştı. İşte Survivor'da adı geçen Acun Ilıcalı'nın Eko'su Ekrm Okumuş'un hayatı...

Acun Ilıcalı'nın Eko'su (Ekrem Okumuş) aslında kim?

Adını Acun Ilıcalı ve Hadise gibi ünlü isimlerle duyduğumuz Eko aslında futbolcu menajeri Ekrem Okumuş’dan başkası değil.
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Okumuş, uzun yıllardır ünlü futbolcular da dahil birçok kişiye menajerlik yapmıştır.
İnternet dünyasında mr. eko olarak bilinen Ekrem Okumuş'a arkadaşları kısaca Eko diye hitap ediyor. 2020 Survivor canlı yayında adı geçen Ekrem Okumuş aynı zamanda bir menajer şirketinin de ortağı.

Ünlü futbolcularla çalışan Ekrem Okumuş, ilk olarak adını Ahmet Çakar'ın programında duyurmuştu.

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Acun Ilıcalı'nın Eko'su Ekrem Okumuş ve Hadise birlikte görülmüştü

Hadise bir dönem Ekrem Okumuş ile görüntülenmişti. Ünlü şarkıcının birlikte görüntülenmek istemediği gizemli arkadaşının futbolcu menajeri Ekrem Okumuş olduğu anlaşılmıştı.
Ekrem Okumuş, Hadise’yle görüntülerinin üzerine sadece arkadaş olduklarını söylemiş: “Hadise benim çok sevdiğim, iyi bir arkadaşım. Zaman zaman kendisiyle görüşürüz. O gün de yemekte buluşup sohbet ettik ve sinemaya girdik. Kendisini Acun Ilıcalı vasıtasıyla tanıdım. Arada buluşup sohbet ediyoruz.” demişti.

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Ekrem Okumuş şike davası ile gündeme gelmişti!

Ekrem Okumuş, 2011 yılında şike soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu’nun, 6-0’lık Ankaragücü maçı öncesinde kendisi gibi Ahmet Bulut’un menajerlik şirketine kayıtlı olan Ankaragücülü Kağan Söylemezgiller’e “Sakın zorlamayın he” yazılı mesaj attığı öne sürülmüş, Belözoğlu’nun mesajı Bulut’un ortağı Ekrem Okumuş’un telefonundan gönderdiği iddia edilmişti. Ancak Okumuş şikeyi kabul etmediği ve ifadesinde mesajları şaka yapmak için kendisinin yolladığını söylemişti.

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