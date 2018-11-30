MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz isyan etti! 'Sustuğum halde...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kendisiyle ilgili asılsız iddialara isyan etti. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ilk defa konuşan Zeynep Yılmaz 'Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden yoruldum' dedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz isyan etti! 'Sustuğum halde...'

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından, Ilıcalı'nın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Zeynep Yılmaz ilk defa suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan haberlere isyan eden Zeynep Yılmaz, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

'ACUN ÇOCUKLARIMIN BABASIDIR'
Zeynep Yılmaz açıklamasında, 'Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmadan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemde ki konularla ilgili hiç bir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim' ifadelerini kullandı.

zeynep

PARTNER'Aldatıldım ama yıkılmadım''Aldatıldım ama yıkılmadım'
Bir garip tespitler! Yine olay olduBir garip tespitler! Yine olay oldu
Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşınca...Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

En Çok Okunan Haberler

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Marmara sabaha karşı sallanmıştı! AFAD duyurdu: 10 deprem daha...

Marmara sabaha karşı sallanmıştı! AFAD duyurdu: 10 deprem daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı takibe aldı!

Çağatay eski aşkını takibe aldı!

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Aleyna Tilki'nin tweetleri olay oldu

Bir garip tespitler! Yine olay oldu

Özcan Deniz eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını paylaşınca...

Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşınca...

Cara Delevingne Gollum’a dönüştü

Ünlü modelin bu hali sizi şoke edecek

Hülya Koçyiğit'in morali çok bozuk! Sağlığıyla ilgili üzücü haber

Hülya Koçyiğit'in morali çok bozuk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.